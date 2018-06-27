В Приморье задержали почти 20 тонн токсичного арахиса из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Почти 20 тонн арахиса из Китая задержано в Приморье из-за превышения токсичного элемента в продукте, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"В поступившей во Владивосток из Китая крупной партии арахиса обнаружено значительное превышение уровня содержания опасного для здоровья токсичного элемента, которым является кадмий. Дальнейшее движение опасного груза остановлено. Решается вопрос о его возврате либо уничтожении", — говорится в сообщении.

Масса партии — 19 тонн. По результатам лабораторных испытаний проб выявлено превышение содержания кадмия в 1,5 раза.

"Как показывает практика, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. Канцерогенен", — отметили в пресс-службе.

Ранее управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, обнаружило около 19 тонн зараженного карантинным вредителем арахиса, который пытались ввести в Приморье из Индии. Ввоз этой партии на территорию России был запрещен.