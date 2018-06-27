В Приморье задержали почти 20 тонн токсичного арахиса из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Почти 20 тонн арахиса из Китая задержано в Приморье из-за превышения токсичного элемента в продукте, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Масса партии — 19 тонн. По результатам лабораторных испытаний проб выявлено превышение содержания кадмия в 1,5 раза.
"Как показывает практика, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. Канцерогенен", — отметили в пресс-службе.
Ранее управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, обнаружило около 19 тонн зараженного карантинным вредителем арахиса, который пытались ввести в Приморье из Индии. Ввоз этой партии на территорию России был запрещен.