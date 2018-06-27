В Югре ликвидировали пять лесных пожаров общей площадью 572 гектара

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июн — РИА Новости. Пять природных пожаров суммарной площадью 572 гектара ликвидированы в Ханты-Мансийском автономном округе, причинами большинства из них стали грозы, сообщается в сводке на сайте регионального управления МЧС.
По информации МЧС, в одном из пяти случаев причиной лесного пожара, который был зарегистрирован на территории Кондинского района, стало местное население. Ведомство также уточняет, что в настоящее время действующих природных пожаров в автономном округе нет.
Согласно данным учреждения "Центроспас-Югория", всего с начала пожароопасного периода, объявленного в конце апреля, на территории региона зарегистрировано 26 природных пожаров на общей площади 704 гектара.