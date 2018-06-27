В Москве три человека пострадали в ДТП с грузовиком

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на юге Москвы, одного из них эвакуирует в больницу медицинский вертолет, сообщил РИА Новости представитель московского авиационного центра.

"Вертолет вылетел на улицу Кантемировская, где произошло серьезное ДТП, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительной информации, в ДТП пострадали три человека.