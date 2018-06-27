В Новосибирске пожарные эвакуировали более 60 человек из горящей высотки

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС России эвакуировали более 60 жильцов из загоревшегося 17-этажного дома в Новосибирске, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Новосибирской области.

"Из горящей высотки в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли трех человек, из дома эвакуированы более 60 жильцов. Пострадавших нет. Людей спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам", — говорится на сайте.

Сообщается, что пожар вспыхнул утром 27 июня в 17-этажном доме в Советском районе. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон дома на 12-м этаже шел черный дым. В доме сработала система пожарной сигнализации и дымоудаления, поэтому многие жильцы до прибытия оперативной службы МЧС смогли покинуть подъезд по незадымляемым лестничным клеткам.

Уточняется, что пожарным потребовалось менее 20 минут, чтобы провести разведку в подъезде, эвакуировать людей и локализовать пожар.

Пожар в квартире ликвидирован на площади 20 квадратных метров. На месте вызова работали 27 человек и 8 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается.