В Москве назвали причину ДТП, в котором насмерть сбили беременную женщину

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Водитель автомобиля BMW, насмерть сбивший беременную женщину на севере Москвы, не справился с управлением, сообщила начальник пресс-центра столичного управления МВД Екатерина Гузь.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник "Синергии" Михаил Исаханов стал участником ДТП в Москве, в результате которого погибли беременная женщина и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. Позже директор по связям с общественностью университета "Синергия" Дмитрий Чубаров рассказал РИА Новости, что Исаханов уволен из вуза.

"На улице Верхняя Масловка произошло ДТП, в результате которого водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и совершил наезд на двух женщин-пешеходов, одна из которых была беременна и в результате потеряла ребенка", — пояснила Гузь.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью". После смерти одной из пострадавших в больнице дело переквалифицировали на более тяжкий состав – "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водитель в данный момент задержан, он имеет процессуальный статус подозреваемого.

В рамках производства по делу назначен комплекс экспертиз.