Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг Сенцова

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг осужденного в России Олега Сенцова.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором также был осужден на 10 лет лишения свободы сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

После заседания ad-hoc украинская журналистка задала Слуцкому вопрос о письме генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Олега Сенцова. Она также напомнила слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Сенцов не может быть помилован. "Почему, можете нам рассказать?", — спросила она.

Слуцкий ответил, что "Сенцов осужден по достаточно серьезной статье и российское правосудие четко, аргументировано обосновало его осуждение именно по этому составу преступления".

"Я думаю, что, безусловно, неправительственные организации и руководство страны, исходя из последнего разговора Петра Алексеевича Порошенко с президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным, наверное, будет поднимать впредь эту тему", — добавил он.

"Я не считал бы, что мы должны каким-то образом отгораживаться от тех, кто, в том числе на Украине, будет поднимать эту тему. Все, что связано с гуманностью, все, что связано с подобного рода ситуациями во имя человека, может быть и повторно поднято", — отметил парламентарий.

"Думаю, что, не исключено, что в течение ближайшего времени, не буду экстраполировать, может быть, этот вопрос возникнет снова, хотя ставить его с нашей точки зрения для тех, кто осужден по подобному составу преступления весьма непросто", — сказал Слуцкий.