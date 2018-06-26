Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг Сенцова

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг осужденного в России Олега Сенцова.
После заседания ad-hoc украинская журналистка задала Слуцкому вопрос о письме генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Олега Сенцова. Она также напомнила слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Сенцов не может быть помилован. "Почему, можете нам рассказать?", — спросила она.
"Я думаю, что, безусловно, неправительственные организации и руководство страны, исходя из последнего разговора Петра Алексеевича Порошенко с президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным, наверное, будет поднимать впредь эту тему", — добавил он.
"Думаю, что, не исключено, что в течение ближайшего времени, не буду экстраполировать, может быть, этот вопрос возникнет снова, хотя ставить его с нашей точки зрения для тех, кто осужден по подобному составу преступления весьма непросто", — сказал Слуцкий.