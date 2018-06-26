Житель Воронежской области получил 17 лет колонии за убийство дочери

ВОРОНЕЖ, 26 июн — РИА Новости. Житель Воронежской области получил 17 лет колонии за убийство полуторогодовалой дочери, которую он утопил в реке, желая отомстить бывшей супруге за развод, сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, в апреле 2015 года мужчина заключил брак с жительницей села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области и стал проживать в ее доме вместе с детьми жены от первого брака. Позже у супругов родилась общая дочь. В 2017 году супруги развелись, и мужчина, не имея своего жилья, стал жить у знакомых. Периодически экс-супруга просила его посидеть с общим ребенком. Мужчина, как отмечало следствие, соглашался, надеясь помириться с супругой и вернуться в ее дом, однако женщина не желала возобновлять с ним отношения.

По версии следствия, 1 марта 2017 года бывший муж вновь приехал сидеть с дочерью по просьбе супруги, которой нужно было уехать. Мужчина вновь попытался помириться с экс-женой, но безрезультатно. Употребив спиртное, он, как информировало следствие, решил отомстить супруге — принес ребенка к берегу реки Толучеевка и бросил малышку в воду. Девочка утонула. В отношении 31-летнего мужчины СК возбудил дело об убийстве малолетнего.

"Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — информирует прокуратура.

По ее данным, мужчина оказался также причастен к хищению золотых изделий у бывшей супруги.

Как отмечает следственное управление СК РФ по региону, на первоначальном этапе расследования он давал признательные показания, однако затем от своих слов отказался. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина полностью отдавал себе отчет в происходящем.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.