Жителя Калининградской области осудили за призывы к терроризму

КАЛИНИНГРАД, 26 июн — РИА Новости. Жителя Калининградской области, обвиняемого в призывах к террористической деятельности через мессенджер Telegram, приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Ростислав Куликов.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что калининградца Александра Петровского задержали в ноябре 2017 года в день акции сторонников запрещенного в России движения "Артподготовка"* по подозрению в том, что в одном из каналов мессенджера Telegram, доступ к которому пользователи могли получать только по приглашению, он якобы призывал к террористической деятельности.

"Такого рода дела рассматривают только четыре суда в стране по округам, это дело рассматривалось в Московском окружном военном суде. Приговор – два года колонии общего режима – в законную силу не вступил, подана жалоба на суровость приговора, готовятся документы по назначению рассмотрения апелляции", — сказал Куликов.

*Террористическая организация, запрещенная в России