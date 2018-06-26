ФСБ потребовала уволить ректора Саратовского технического университета

САРАТОВ, 26 июн — РИА Новости. Управление ФСБ по Саратовской области потребовала суд отстранить от должности ректора Саратовского государственного технического университета Игоря Плеве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фрунзенского районного суда Саратова Анастасия Тудакова.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что в отношении Игоря Плеве по материалам ФСБ якобы возбуждены уголовные дела, в том числе о превышении полномочий.

"Поступил материал о временном отстранении от должности ректора СГТУ Плеве", — сказал собеседница агентства. Она уточнила, что ходатайство УФСБ будет рассмотрено в суде на заседании в среду.

В пресс-службе СГТУ заявили РИА Новости, что до конца текущей недели ректор находится в отпуске, и отказались комментировать ситуацию.