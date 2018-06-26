СК возбудил четыре дела из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще четыре уголовных дела по фактам очередных преступлений украинских силовиков против мирного населения Донбасса, сообщила во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 20-24 июня неустановленными военнослужащими ВС и Нацгвардии Украины провели прицельные артобстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями. Так, 20 июня им подверглась западная часть города Горловки Донецкой области, 21 июня – село Коминтерново Новоазовского района, 23 июня – город Докучаевск, 24 июня – село Саханка. Ранения получили трое мужчин и женщина преклонного возраста.

"По указанным преступным фактам… возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ. То есть жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", — сказала Петренко.

Отмечается, что следователи собирают доказательства по каждому такому факту, чтобы однажды все лица, совершившие преступления, ответили перед мировым сообществом и судом.