В Нижнем Новгороде сотрудник полиции спас тонущего ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. В Нижнем Новгороде старший сержант полиции спас пятилетнего мальчика, упавшего в озеро в одном из городских парков, сообщает областной главк МВД.

Во время патрулирования парка трое полицейских заметили маленького мальчика, который прогуливался вдоль кромки искусственного водоема. Буквально через несколько секунд они услышали всплеск воды — ребенок упал в воду. Старший сержант полиции Антон Ратанов нырнул в озеро, подплыл к мальчику и помог ему и его маме, прыгнувшей в воду вслед за ребенком, выбраться на сушу.

По словам родителей мальчика, полицейский пришел на помощь так быстро, что ребенок даже не успел испугаться. Помощь медиков ему не понадобилась.

"Семья нижегородцев выражает искреннюю благодарность старшему сержанту полиции Ратанову за помощь в спасении их сына, желает правоохранителю крепкого здоровья, счастья и успехов в службе", — говорится в сообщении.