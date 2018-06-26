Прохоров отсудил у Навального рубль

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Люблинский суд Москвы обязал Алексея Навального опровергнуть его заявления о подкупе бизнесменом Михаилом Прохоровым бывшего вице-премьера Александра Хлопонина и выплатить рубль компенсации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сам Навальный на судебное заседание не явился. По словам его юриста Ивана Жданова, Навального не известили о заседании должным образом из-за того, что он до недавнего был в спецприемнике.

Также юристы ответчика обратили внимание на то, что в материалах дела есть недочет – в приобщенном к иску нотариально заверенном материале указана некорректная дата. Тем не менее, суд отказался откладывать заседание. Не стал он привлекать к процессу и Хлопонина, на чем настаивала защита ответчика.

Заявление ходатайств проходило в нервной обстановке, Жданов неоднократно перебивал судью Марину Васину, выступал вне очереди, и в конце концов его удалили из зала за неуважение к суду.

Еще один представитель Навального Вячеслав Гимади заявил отвод судье, напомнив, что ранее она рассматривала иск к Навальному другого бизнесмена — Алишера Усманова. Суд снова отклонил ходатайство.

В ходе процесса на установленном в суде телевизоре полностью показали 14-минутный ролик Навального, ставший причиной разбирательства.

Представители Прохорова, обосновывая свой иск, заявили, что Навальный рассказал в своем ролике о якобы произошедшем подкупе, но в правоохранительные органы обращаться не стал (хотя защита Навального утверждает обратное).

По их мнению, Навальный должен был дождаться выводов компетентных органов и решения суда, прежде чем публиковать подобную информацию в интернете. На деле же, считают юристы Прохорова, Навальный занимается "провокационной деятельностью ради общественной популярности".

"Пускай висит этот ролик, но рядом с ним должно висеть решение Люблинского суда, признавшего эту информацию недействительной. Мы просим, чтобы Навальный по решению суда опубликовал такой же ролик с опровержением", — заявил адвокат Тимофей Гриднев.