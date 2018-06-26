В Йошкар-Оле на центральном пляже утонул студент из Индии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Девятнадцатилетний студент из Индии утонул на центральном пляже Йошкар-Олы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России по Республике Марий Эл.

Сообщение о том, что на центральном пляже города Йошкар-Ола утонул молодой человек, поступило на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы в понедельник в 14.50 мск.

"На место происшествия выезжала водолазная группа центрального аварийно-спасательного отряда в составе четырех человек. Прибыв на место, они приступили к водолазному поиску. Тело молодого человека было найдено в пяти метрах от границы центрального пляжа. Утонувшим оказался житель Индии, студент Марийского государственного университета 1999 года рождения", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.