В Дагестане свыше 800 человек вторые сутки ищут двух пропавших девочек

МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Более 800 человек вторые сутки продолжают поиски двух пропавших девочек в дагестанском селе в Гергебильском районе республики, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Поиски продолжаются. Ищут двух девочек", — рассказал собеседник агентства.

Более 800 человек, в том числе полиция, спасатели и местные жители, с воскресенья ведут поиски трёх пропавших детей в Гергебильском районе Дагестана. Тело одной из девочек спасатели в понедельник утром нашли в реке, поиски двух других девочек продолжаются.