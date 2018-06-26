СК назвал причину ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Трагедия у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы произошла из-за "преступной небрежности" водителя автобуса, по ошибке нажавшего на педаль газа, сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В конце декабря прошлого года автобус въехал там в подземный переход — погибли четыре человека, 11 получили травмы. После ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.

"Проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности…, Виктор Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. В результате он ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, за которым последовал резкий разгон до скорости не менее 23 км/ч", — сказала Петренко.

После этого шофер, по данным следствия, выехал с проезжей части на пешеходный тротуар, "при этом он не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза и другие технические возможности торможения…, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель".

В результате автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода станции метро "Славянский бульвар" и съехал по ступеням вниз, сбивая людей на своем пути.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.