СК назвал причину ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Трагедия у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы произошла из-за "преступной небрежности" водителя автобуса, по ошибке нажавшего на педаль газа, сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности…, Виктор Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. В результате он ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, за которым последовал резкий разгон до скорости не менее 23 км/ч", — сказала Петренко.
В результате автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода станции метро "Славянский бульвар" и съехал по ступеням вниз, сбивая людей на своем пути.
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.