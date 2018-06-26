В Твери девочка сломала ключицу, упав с батута

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Двухлетняя девочка сломала ключицу, упав с батута в Твери, как удалось выяснить следователям, аттракцион не был огорожен, сообщает Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам".

"Двухлетняя девочка упала с батута и сломала ключицу на территории кафе "Причал" в Твери. Следователи установили, что аттракцион никак не огорожен, дети имеют к нему свободный доступ. Опрашиваются очевидцы происшествия и персонал кафе. Назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении.