В Уфе люди повисли вниз головой на сломанном аттракционе

УФА, 26 июн – РИА Новости. Несколько человек повисли вниз головой во время остановки аттракциона в уфимском парке имени Якутова, их оперативно вызволили, никто не пострадал, заявил РИА Новости технический директор парка Руслан Яруллин, добавив, что в настоящее время аттракцион на ремонте.

По его словам, во время работы аттракциона "Корсар" произошел аварийный сбой и техника остановилась. "Несколько человек оказались вниз головой. Но в течение одной минуты работники аттракциона спустили агрегат вниз и вызволили людей. Никакого криминала не было, посетители парка, которые оказались в этой ситуации, не пострадали и не жаловались", — пояснил Яруллин.

Он отметил, что все аттракционы проверяют на безопасность каждое утро перед запуском посетителей.

"Сегодня этот аттракцион не работает, он на проверке и ремонте. Специалисты выясняют причину аварийной остановки техники. В тот день аттракцион тоже был с утра обкатан, что случилось, будет ясно после экспертизы", — сказал собеседник агентства.

Ранее подобный случай произошел в Новосибирске: на Речном вокзале города во время работы остановился аттракцион "360 градусов", посетители несколько минут провисели вниз головой, есть пострадавшие. Следственные органы по данному факту начали проверку. Следователи предполагают, что аттракцион мог сломаться из-за сбоя системы электроснабжения во время работы.