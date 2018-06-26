Прокуратура изучит видео с призывом наказать карикатуриста Лопатина

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Прокуратура Камчатки начала проверку видео, на котором одетый священнослужителем человек призывает наказать местного художника Дениса Лопатина за карикатуру на Николая II.

На YouTube опубликовано видео, на котором человек в одеждах священника с иконами просит наказать Лопатина, чтобы он и другие не посмели "дерзнуть создать что-либо против" Николая II. Лопатин опубликовал ссылку на видео на своей странице в Facebook

"Сегодня по поручению прокурора края такая проверка организована прокуратурой Камчатки", — сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Лариса Шунина.

Ранее краевое следственное управление СК РФ проинформировало, что в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих на выставке Лопатина в октябре прошлого года, где была представлена карикатура. Однако камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении местного художника. Позже Лопатин заявил агентству "Камчатка-Информ", что уехал во Франции и опасается возвращаться в Россию из-за возможного уголовного преследования. Художник уже приступил к оформлению иммиграционных документов.

Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что считает отъезд художника за границу побегом и попыткой изобразить из себя жертву, так как действия автора, по ее словам, подпадают под статью Уголовного кодекса РФ об оскорблении чувств верующих.