Прокуратура изучит видео с призывом наказать карикатуриста Лопатина

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Прокуратура Камчатки начала проверку видео, на котором одетый священнослужителем человек призывает наказать местного художника Дениса Лопатина за карикатуру на Николая II.
"Сегодня по поручению прокурора края такая проверка организована прокуратурой Камчатки", — сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Лариса Шунина.
Ранее краевое следственное управление СК РФ проинформировало, что в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих на выставке Лопатина в октябре прошлого года, где была представлена карикатура. Однако камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении местного художника. Позже Лопатин заявил агентству "Камчатка-Информ", что уехал во Франции и опасается возвращаться в Россию из-за возможного уголовного преследования. Художник уже приступил к оформлению иммиграционных документов.
Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что считает отъезд художника за границу побегом и попыткой изобразить из себя жертву, так как действия автора, по ее словам, подпадают под статью Уголовного кодекса РФ об оскорблении чувств верующих.