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Происшествия

Дерзкий Грицай: чем "прославился" боксер, изувечивший инженера в Миллерово

08:0026.06.2018
(обновлено: 08:11 26.06.2018)
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© предоставлено сотрудниками "Гостевого дома"Скриншот с видео, где Данил избивает авиаинженера Игоря НесмеловаСкриншот с видео, где Данил избивает авиаинженера Игоря Несмелова
© предоставлено сотрудниками "Гостевого дома"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Сломанная челюсть, гематома головного мозга и выбитые зубы — инженер Игорь Несмелов отправился в командировку в Ростовскую область и едва не погиб в драке с местными. Один из участников потасовки Даниил Грицай — боксер, выступает на соревнованиях, тренирует городскую секцию. Жители Миллерово рассказали РИА Новости, что этот инцидент для него далеко не первый, но ему все сходило с рук.

Смелый Несмелов

В шесть часов утра 19 июня в городе Миллерово у входа в отель "Дом туриста" собралась группа инженеров из Удмуртии, приехавших в Ростовскую область в командировку. В это время, по словам сотрудников гостиницы, мимо проходили два местных жителя — 27-летний Даниил Грицай и его друг Сергей Силеев.

 

Веснаааааа)

Публикация от Gritsay Daniil (@gritsay_daniil_)

 

"Молодые люди были пьяны, настроены очень агрессивно и громко ругались. Я попросила их вести себя потише и вызвала полицейских, которые приехали не сразу, — рассказывает РИА Новости администратор гостиницы Елена. — В ответ Грицай стал хамить, оскорблять меня. Ему также сделал замечание наш постоялец Роман, находившийся в холле. Даниила это только раззадорило, и он начал ломиться внутрь".

Елена заперла дверь изнутри, однако командировочным пора было ехать на работу — на улице их ждал водитель. Как только Роман вышел из гостиницы, Грицай и Силеев на него набросились. На помощь коллеге поспешил 32-летний авиаинженер Игорь Несмелов. Хулиганы переключились на него. Слова администратора подтверждаются видеозаписями с камер наблюдения.

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© "Дом туриста"
Миллеровские боксеры избивают авиаинженера из Ижевска

Силеев двумя короткими ударами свалил Игоря на землю, а Грицай схватил камень и стал бить им инженера по голове. Все происходящее он снимал на камеру мобильного телефона, выкрикивая ругательства в адрес потерпевшего. Никто из знакомых Игоря (а их было около десяти человек) не вмешался. Одни сели в машину и поехали в полицию, другие спрятались в гостинице.

Через несколько минут Несмелов смог самостоятельно подняться и дойти до входа в отель. Администратор впустила его внутрь и вновь заперла дверь. Однако хулиганы не успокоились. "Грицай пробил ногой двойной стеклопакет и с криком "Я вас всех порежу" ворвался внутрь, — продолжает Елена. — Инженеры спрятались на кухне, а я уже в который раз принялась вызывать полицию. Вместе с персоналом мы, как могли, пытались успокоить нападавших. И только минут через пятнадцать после первого звонка пришел участковый. Он поздоровался с Грицаем за руку и вмешиваться в конфликт не стал". 

Еще спустя несколько минут к месту происшествия подъехал наряд полиции, сотрудники ЧОПа и скорая помощь. Не стесняясь сотрудников правоохранительных органов, дебоширы по-прежнему кидались на постояльцев отеля.

"В результате оперативных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений гражданину, — сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Ростовской области. — Возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу". Однако, по словам местных жителей, Грицая арестовали лишь через несколько дней после инцидента.

Безнаказанность и вседозволенность

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© Фото : предоставлено Зурабом Фарояном
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Врачи госпитализировали Несмелова, диагностировав сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные ушибы. На следующий день в больницу на медосвидетельствование привезли Грицая. Так получилось, что в коридоре он случайно встретился с Игорем и, по словам очевидцев, дал ему подзатыльник. Также дебошир угрожал врачам и медсестрам.

Спокойствием и выдержкой Даниил никогда не отличался. "В марте мы отдыхали в клубе "Пушкин". На танцполе мой муж случайно задел Грицая плечом, и тот сразу бросился в драку, — рассказывает РИА Новости Екатерина Зеленская. — Одним ударом отправил Игоря в нокаут, кинулся добивать. Хорошо, что вмешались охранники".

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© Игорь Зеленский
Даниил Грицай в ночном клубе с одного удара отправил в нокаут Зеленского

В больнице у Игоря зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом челюсти. Однако полицейские, проведя проверку, в возбуждении уголовного дела отказали. Грицая задержали только после поднявшейся шумихи и обращения потерпевших в прокуратуру. Это было далеко не первое заявление.

© Фото : из личного архиваИгорь Зеленский получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга
© Фото : из личного архива
Игорь Зеленский получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга

"В конце декабря Грицай пристал к моей подруге на выходе из кафе, — рассказывает РИА Новости Валерия (имя изменено. — Прим. ред.). — Я заступилась, после чего Даниил схватил меня за голову и ударил коленом в лицо и живот. У меня диагностировали перелом носа со смещением и ушиб ребер. Я написала заявление в полицию, но дело так и не возбудили".

© Фото : из личного архиваУдаром колена Грицай сломал Валерии нос
© Фото : из личного архива
Ударом колена Грицай сломал Валерии нос

Еще один серьезный инцидент с участием Грицая, по словам очевидцев, произошел три года назад. "Возле круглосуточного киоска я заступился за пожилую продавщицу, которую оскорбляла тетя Грицая. Она позвонила Даниилу, и он приехал вместе с друзьями, — вспоминает в разговоре с корреспондентом РИА Новости Александр Никишов. — Я побежал в одну сторону, жена — в другую. Меня догнали, повалили на землю, избили, а потом Даниил воткнули мне в бедро нож. В больнице диагностировали черепно-мозговую травму, ножевое ранение, ушибы и разрыв крестообразной связки". Несмотря на тяжесть полученных травм, уголовное дело в итоге возбудили по статье 112 Уголовного кодекса "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", а не по статье 111, подразумевающей тяжкий вред здоровью.

© Фото : из личного архиваАлександр Никишов несколько дней провел в реанимации
© Фото : из личного архива
Александр Никишов несколько дней провел в реанимации

В тот день Грицай отмечал свадьбу. После всего, что случилось, он спокойно улетел с супругой в путешествие. "Целый год прожил в Москве, так как находился в федеральном розыске, а потом вернулся в Миллерово, — отмечает потерпевший. — Расследование дела так и не сдвинулось с мертвой точки".

Местная знаменитость

Спортсмен Грицай — знаменитость городского масштаба. Он выступает на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, а также тренирует детей и взрослых. "К нему в зал ходят высокопоставленные полицейские, работники прокуратуры и чиновники, — резюмирует Никишов. — Возможно, поэтому ему все сходило с рук. Хотя если бы его привлекли к уголовной ответственности по моему делу, дальнейших неприятностей можно было избежать".

 

Мир.Труд.Май 😁

Публикация от Gritsay Daniil (@gritsay_daniil_)

 

Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Оксана Сухарева, с 26 по 28 мая в Миллерово направлены сотрудники их ведомства, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также других инцидентов.

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Происшествия
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Евгения
зачем нам такая полиция. кт постоянно крышует фактически бандюганов!
08:19
26.06.2018
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Иван Иваныч
Вот она, коррупция во всей красе. По нему нары уже давно соскучились, а он детишек чему то учит.
Власти просто нет!
08:42
26.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
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Австралия
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Перу
26 июня 17:00
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Дания
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Франция
26 июня 21:00
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Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
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-
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