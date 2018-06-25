МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже, находится в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, обвиняемая жалуется, что не может получить вегетарианскую еду, а также необходимые витаминные комплексы.

"Цуркан находится в СИЗО уже почти неделю. Она успела пройти карантин и теперь находится в обычной двухместной камере. Говорит, что с соседкой никаких конфликтов нет. Также сотрудники относятся к ней уважительно и на это жалоб не имеет. Однако она вегетарианка, и поэтому есть тюремную баланду не может. Так что пока ей приходится фактически голодать", — сказала Меркачева.

По словам правозащитницы, медики, работающие в СИЗО, также не разрешили родным Цуркан передать ей необходимые витаминные комплексы и таблетки. Сама же Карина на данный момент не просит ничего, кроме книг.

"Сейчас женщина находится в шоке, для нее это очень стрессовая ситуация. Говорит, что ей приходится привыкать к обстановке СИЗО и новым правилам, старается держать себя в руках", — добавила правозащитница.

На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела, в том числе о личности Цуркан, не раскрываются. При этом полная тезка подозреваемой является членом правления энергокомпании "Интер РАО". В компании сообщали, что член правления Цуркан находится в отпуске. По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. Ранее источник сообщил, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства АЭС.