МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Воронежем

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Воронежской области, в результате которого погиб пилот, сообщает комитет в понедельник.

По данным СК РФ, 23 июня 2018 года в 6:10 утра при выполнении агрохимических работ в поле, расположенном вблизи села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области, разбился легкомоторный самолет "Бекас — Х32", один человек погиб.

"В соответствии с российским воздушным законодательством, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

В субботу СК возбудил уголовное дело, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.