В Челябинской области завели дело после смерти девочки от алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти 15-летней девочки в Магнитогорске, предположительно, от отравления спиртным, сообщает в понедельник региональное СК.

По данным следствия, днем 24 июня родители доставили школьницу в местную больницу, ее состояние оценивалось как тяжелое. Впоследствии девочка скончалась, сообщили в СУСК.

"По предварительным данным, девочка с одноклассницей употребляли дома спиртное", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подруга погибшей, которая вместе с ней употребляла алкоголь, также находится в больнице.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека".