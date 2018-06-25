На Урале проверяют информацию о подростках, плевавших в Вечный огонь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотрудники полиции в Челябинской области проводят проверку информации о том, что трое подростков сушили кроссовки возле Вечного огня и плевали в него, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что трое подростков на велосипедах приехали к Вечному огню. Возле него дети сушили кроcсовки. Кроме того, они в носках ползали по мемориалу "Слава героям" и плевали в огонь. Очевидцы сообщили, что на замечания подростки не реагировали.

"Проверка этой информации действительно сейчас проводится. Предварительно от администрации поступила информация, что там никаких последствий нет, что там ничего не разрушено, все в целости и сохранности. Но информация такая есть, она зарегистрирована и сейчас проверяется", — сказал источник.