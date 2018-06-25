В Подмосковье опровергли информацию о столкновении электричек

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Информация о столкновении двух электричек на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) не соответствует действительности, говорится в сообщении дороги.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что в Московской области на платформе Красногорская сломалась электричка, из нее высадили пассажиров, а после этого в состав врезалась другая электричка.

"Информация, появившаяся в социальных сетях и СМИ, якобы на Рижском направлении Московской железной дороги произошло столкновение двух пригородных поездов компании-перевозчика, не соответствует действительности", — говорится в сообщении МЖД.

По данным дороги, утром в понедельник на перегоне Нахабино – Павшино по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика. Для буксировки состава была задействована электричка, которая шла следом. Во время процесса буксировки состава было повреждено сцепное устройство. В настоящее время электрички с перегона убирают с помощью маневрового локомотива.

"На этот период движение поездов на участке организовано по одному пути в реверсивном режиме. Диспетчеры МЖД прилагают максимальные усилия, чтобы сократить опоздание поездов", — добавляется в сообщении.

Электропоезда компании-перевозчика обслуживаются в пригородном депо, которое арендует АО "Центральная ППК".