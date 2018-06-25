В Татарстане рассказали о судьбе жильцов дома, где взорвался газ

КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Жильцы квартир в татарстанском Заинске, пострадавших при взрыве газа в пятницу, размещены в основном у родственников, один человек – в пункте временного размещения, где для него оборудована комната, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Татарстана.

По данным регионального ГУМЧС, в 17.15 мск 22 июня поступило сообщение о хлопке газа в Заинске в трехкомнатной квартире на пятом этаже в восьмом подъезде пятиэтажного дома по улице Никифорова, 71. Обрушились кровля, фасад, частично перегородки и плиты перекрытия. Пострадали 10 человек, в том числе ребёнок. Двое пострадавших скончались позже в больницах.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

"Из 40 жильцов практически все временно разместились у родственников и один проживает в пункте временного размещения в ледовом дворце, где ему оборудовали комнату", — сказал собеседник агентства.

По его информации, накануне жильцам пострадавшего восьмого подъезда была дана возможность забрать из квартир личные вещи. Жителям четвёртого и пятого этажей помогли с вывозом мебели. Жильцы с первого по седьмой подъезд дома заселены, все коммуникации восстановлены. Собеседник агентства добавил, что завершена установка ограждения для начала строительно-ремонтных работ. В понедельник рабочие приступают к восстановлению разобранной части дома.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ведомствам проконтролировать ситуацию после взрыва газа, установить причины ЧП, оценить размер ущерба и оказать пострадавшим помощь. В частности, министерству строительства, архитектуры и ЖКХ республики совместно с администрацией Заинска было поручено в кратчайшие сроки обследовать дом и составить план восстановления разрушенных помещений.