В Пензенской области столкнулись микроавтобус и легковушка

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Три ребенка и пятеро взрослых пострадали при столкновении частного микроавтобуса с легковой автомашиной в Пензенской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 474-м километре федеральной автодороги Р-158 Саратов — Нижний Новгород столкнулись частный микроавтобус и легковушка. Пострадали восемь человек, в том числе три ребенка в возрасте от пяти до семи лет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после столкновения произошло возгорание машин, которое было ликвидировано. Пострадавшие направлены для медицинского осмотра в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.