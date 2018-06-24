В Сургуте перевернулась легковушка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль, в котором находились 9 человек, перевернулся в Сургуте (ХМАО), пострадали не более пяти человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Авария произошла рано утром в воскресенье. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего отечественная легковушка перевернулась.

"В автомобиле находились девять человек, семеро юношей и две девушки. Несовершеннолетних среди них не было. Возвращались с какого-то праздника. Водитель не справился с управлением, влетел сначала в отбойник, затем в столб, после чего машина перевернулась. Пострадало не более пяти человек, "тяжелых" нет", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, водитель, как предполагается, был трезв. У него имелись права на управление автомобилем. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.