В Барнауле около 35 тысяч человек остались без света из-за урагана

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Около 35 тысяч человек и семь социально значимых объектов остались без света из-за урагана в Барнауле, повалены более 50 деревьев, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Мощный шторм накрыл Барнаул вечером в субботу, из-за ураганного ветра практически весь город остался без света и частично без воды, не работают светофоры, повалены деревья, заборы, рекламные щиты, упал строительный кран.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер порывами до 20 метров в секунду) частично нарушено энергоснабжение двух районов с населением 35 тысяч человек, семи социально значимых объектов, произошли падения более 50 деревьев, повреждены три легковых автомобиля", — сказал собеседник.