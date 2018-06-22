В Ростове уволили полицейских после обнаружения наркотиков в участке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Ряд сотрудников полиции в Ростове-на-Дону уволены после обнаружения наркотиков в участке, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

По его словам, наркотические средства в особо крупном размере обнаружены в административном здании отдела полиции №4 УМВД России по Ростову-на-Дону.

"В результате служебной проверки ряд сотрудников полиции и их руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", — сказал собеседник агентства.