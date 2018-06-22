В Татарстане четыре человека пострадали из-за взрыва газа в доме

КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Четыре человека, в том числе 13-летний ребёнок госпитализированы после хлопка газа в жилом доме Заинска в пятницу вечером, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.

По данным главного управления МЧС России по Татарстану, в 17.15 мск в центр управления в кризисных ситуациях по единому номеру "112" поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Заинск, улица Никифорова, 71.

По прибытию пожарных было установлено, что произошёл хлопок газового баллона в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде на пятом этаже.

"Четверо пострадавших госпитализированы в Заинскую центральную районную больницу, в том числе 13-летний ребёнок", — сказал собеседник агентства.

По его информации, двое пострадавших — ребёнок и взрослый — находятся в крайне тяжёлом состоянии.