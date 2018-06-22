Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 года колонии за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя признал бывшего вице-премьера правительства Крыма Олега Казурина виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 11,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Вердикт огласил судья Виктор Можелянский.

"Окончательно назначить Казурину Олегу Викторовичу наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 56 миллионов рублей", — огласил вердикт судья Виктор Можелянский.

Кроме того, Казурину запрещено в течение 10 лет занимать государственные должности.

Казурин, будучи вице-премьером правительства республики Крым, курировал вопросы реализации ФЦП Крыма. Был уволен в конце декабря 2016 года, а в середине февраля 2017 года арестован. Экс-чиновник обвинялся в получении взятки в размере 27 миллионов рублей.

Казурин проходил по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" и "Получение взятки в особо крупном размере".