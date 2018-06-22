Жительница Самары выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа

САМАРА, 22 июн — РИА Новости. Следователи в Самаре возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая выбросила пятилетнего ребенка с балкона третьего этажа, сообщает в пятницу СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 21 июня примерно в 21:00 (20:00 мск) в Красноглинском районе Самары: подозреваемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, у себя дома нанесла девочке множественные удары по голове, а когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила. Упав на землю, ребенок получил множественные телесные повреждения.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство малолетнего ребенка", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУ СК, люди на улице незамедлительно вызвали скорую помощь, девочке сделали операцию, в настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Представитель управления также пояснила, что подозреваемая не состоит в родстве с пострадавшим ребенком, девочку оставил у женщины дядя ребенка.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.