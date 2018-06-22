Экс-замглавы Спецстроя обвинили во взятке

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшему заместителю главы "Спецстроя России" Александру Мордовцу, обвиняемому в коррупции, инкриминируется взятка в размере 33 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Как известно, Мордовец получил взятку в размере 33 миллионов рублей", — сказал прокурор в суде.

В пятницу Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест Мордовца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Ранее стала также известно, что ему предъявили новое обвинение — во взяточничестве. По обеим статьям ему грозит длительный срок заключения.

По данным "Коммерсанта", Мордовец возглавлял оперативный штаб по строительству космодрома Восточный. По версии следствия, руководство одной из компаний, занятых на стройке, заплатило ему "откат" в 30 миллионов рублей.

По версии следствия, возглавляя оперативный штаб по строительству космодрома Восточный, он "допустил необоснованное авансирование" нескольких компаний, достраивавших на нем различные объекты. В результате полученные деньги были похищены или потрачены не по назначению, чем госбюджету нанесен ущерб на сотни миллионов рублей. Однако точная сумма ущерба публично не оглашается.

Спецстрой России был ликвидирован в конце 2016 года.