Полпред главы Хабаровского края уволился за день до скандала с фермером

ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Константин Белинский уволился с должности уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре за день до происшествия с местным фермером, которому он якобы раздавил машиной грядки с клубникой, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, на котором видно, как джип с привязанным колесом специально давит грядки с клубникой. Арендодатель земли в Хабаровском крае, фермер Ирина Коровина рассказала РИА Новости, что в 2016 году она взяла в аренду один гектар у владельца земли Константина Белинского, который занимал должность уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края по Комсомольску-на-Амуре. Она утверждает, что Белинский из-за неразрешенного денежного спора 16 июня раздавил машиной ее грядки с клубникой. После инцидента профайл Белинского пропал из раздела "уполномоченные представители губернатора" на официальном сайте правительства региона.

Как сообщили РИА Новости в правительстве Хабаровского края, Константин Белинский действительно ранее занимал должность уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре, которая не относилась к должности государственной службы, и уволился за день до происшествия.

"Белинский Константин Павлович назначен на должность ведущего инспектора отдела общественного взаимодействия аппарата губернатора и правительства Хабаровского края — уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 15 сентября 2017 года. Уволен по собственному желанию 15 июня 2018", — говорится в официальном ответе пресс-службы.

Сам Константин Белинский в телефонном разговоре с РИА Новости сообщил, что считает виноватым фермера. "У меня есть документы, подтверждающие, что они виноваты", — сказал Белинский. Он пообещал ответить на вопросы корреспондента при личной встрече, после чего перестал выходить на связь.

По словам фермера Ирины Коровиной, причиной конфликта стал спор из-за договора аренды. "В этом году он прислал договор об оплате аренды участка за три года по 100 тысяч рублей в год. Мы готовы были оплатить эту сумму, хотя это и дорого для аренды. Потом он сообщил, что увеличивает аренду до 2 миллионов рублей. Таких денег у нас не было", — рассказала Коровина. По ее мнению, арендодатель считает фермеров "захватчиками".

Как она утверждает, уничтожены посевы на трети участка. "Я обошла шесть рядов, на них уничтожено 2,5 тысячи кустов. А всего 48 рядов. Приезжал оценщик, собрал данные, сейчас подсчитывает ущерб", — добавила фермер, отметив, что фермерскому хозяйству необходимо выполнять заключенные договоры с магазинами на поставку продукции — часть продукции уже оплачена. Коровина также сообщила, что написала заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.