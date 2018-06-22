В Красноярском крае пять человек пострадали в ДТП

КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Машина опрокинулась в кювет на трассе в районе города Шарыпово на западе Красноярского края, в результате пострадали и госпитализированы пять человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы минздрава края Зоя Масленникова.

По данным КГКУ "Спасатель", инцидент произошел на 10-м километре трассы Шарыпово-Ужур. В ходе аварийно-спасательных работ из поврежденного автомобиля были деблокированы пять человек из них двое детей. После чего им была оказана первая помощь, и их передали медикам.

"В настоящее время все госпитализированы. Состояние детей не вызывает опасений, они под наблюдением врачей. Состояние взрослых стабильно тяжелое. Оказывается вся необходимая помощь в полном объеме", — сказала Масленникова.