Суд арестовал обвиняемого в убийстве девочки в Братске

ИРКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Братский городской суд по ходатайству следствия избрал для обвиняемого в убийстве девятилетней девочки меру пресечения в виде ареста, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее сообщалось, что девятилетняя братчанка ушла на прогулку 9 июня вечером и домой не вернулась. В течение 11 дней ее поиски вели более 500 человек: сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные граждане. 20 июня поиски девочки были прекращены. После проведенной поисковой работы и анализа всех материалов заведенного уголовного дела следователи и сотрудники уголовного розыска вышли на след 43-летнего жителя города Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка.

На допросе подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал ее тело. По данным следствия, 20 июня 2018 года в ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями и криминалистами, было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа", — сообщил представитель суда.

На брифинге, который состоялся в Братске 21 июня, следователи сообщили, что подозреваемый – коренной братчанин, ранее был судим.