На Дальнем Востоке сгорело почти 10 тысяч гектаров леса за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Почти 10 тысяч гектаров леса сгорело за последние сутки в регионах Дальнего Востока, значительная часть пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникли два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовали 53 очага: 47 в республике Саха (Якутия), четыре в Магаданской области, два в Чукотском автономном округе", — говорится в сообщении.

Лесопожарные формирования ликвидировали за сутки семь возгораний. К утру пятницы продолжали гореть 46 пожаров: 41 в Якутии, три на Колыме и два на Чукотке.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 9,6 тысячи гектаров, основная часть – 94% — пришлась на Якутию.

В трех районах Якутии был введен режим чрезвычайной ситуации, в 12 — особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного периода 2018 года на Дальнем Востоке были зарегистрированы 1,5 тысячи лесных пожаров.