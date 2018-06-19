В Хакасии ребенок провалился в котлован с тлеющим лигнином

КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Десятилетний мальчик, прогуливаясь по окрестности во время отдыха с родителями на берегу Енисея в Хакасии, провалился в отвал с тлеющим лигнином (отходы гидролизной промышленности) и получил термические ожоги, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК РФ республики Татьяна Ощепкова.

По ее данным, инцидент произошел в Усть-Абаканском районе республики. Предварительно установлено, что мальчик вместе с родителями приехал для отдыха на берег реки Енисей, остановившись на участке со стороны улицы Некрасова поселка Усть-Абакан.

"Пока родители занимались обустройством места для отдыха, мальчик пошел прогуляться по окрестности. Отойдя на несколько метров от места стоянки, он провалился в отвал с тлеющим лигнином, из которого выбраться ему помогли родители, услышавшие крики сына о помощи. С термическими ожогами рук и ног ребенок был госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь", — сказала Ощепкова.

По данному факту Усть-Абаканский межрайонный следственный отдел СУ СК Хакасии проводит доследственную проверку.