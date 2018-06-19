В ЕАО оштрафовали больницу, где скончались восемь человек

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области признал больницу, где от пневмонии скончались восемь пациентов психинтерната, виновной в нарушении лицензионных требований и оштрафовал на 150 тысяч рублей, сообщила прокуратура региона во вторник.

По данным правительства ЕАО, с 19 марта по 5 мая в областной больнице от пневмонии скончались пациенты психоневрологического интерната. Возбуждены уголовные дела по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"В рамках проверки ОГБУЗ "Областная больница" установлено, что троим подопечным ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат", поступившим в больницу с заболеванием "пневмония" тяжелого течения, медицинская помощь оказана с нарушениями порядков и стандарта оказания медицинской помощи по профилям "пульмонология" и "анестезиология и реаниматология", — говорится в сообщении.

В частности, пациенты длительное время не переводились из терапевтического отделения в отделение анестезиологии и реанимации. Им не назначались необходимые лабораторные и диагностические исследования. Эти нарушения, согласно положениям о лицензировании медицинской деятельности, являются грубыми нарушениями лицензионных требований и влекут административную ответственность.

"Прокуратурой области в отношении ОГБУЗ "Областная больница" возбуждено дело об административном правонарушении "осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)". Постановлением Биробиджанского районного суда ЕАО больница признана виновной в совершении данного административного правонарушения и подвергнута наказанию в виде административного штрафа", — говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, штраф составил 150 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Расследование уголовных дело продолжается.