В ЕАО оштрафовали больницу, где скончались восемь человек

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области признал больницу, где от пневмонии скончались восемь пациентов психинтерната, виновной в нарушении лицензионных требований и оштрафовал на 150 тысяч рублей, сообщила прокуратура региона во вторник.
"В рамках проверки ОГБУЗ "Областная больница" установлено, что троим подопечным ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат", поступившим в больницу с заболеванием "пневмония" тяжелого течения, медицинская помощь оказана с нарушениями порядков и стандарта оказания медицинской помощи по профилям "пульмонология" и "анестезиология и реаниматология", — говорится в сообщении.
В частности, пациенты длительное время не переводились из терапевтического отделения в отделение анестезиологии и реанимации. Им не назначались необходимые лабораторные и диагностические исследования. Эти нарушения, согласно положениям о лицензировании медицинской деятельности, являются грубыми нарушениями лицензионных требований и влекут административную ответственность.
Как уточнили в прокуратуре, штраф составил 150 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
Расследование уголовных дело продолжается.