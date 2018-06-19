В Новосибирской области гроза оставила без света более 30 тысяч жителей

КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Почти 50 населенных пунктов, где проживают более 30 тысяч человек, остались без света после ночной грозы в Новосибирской области, сообщает во вторник МЧС региона.

По данным пресс-службы, сообщение об отключении на ЛЭП 110 кВ (подстанции "Легостаево", "Никоновская", "Маслянинская", "Огнево-заимская") в Маслянинском и Черепановском районах Новосибирской области поступило в 03.30 (23.30 мск).

"Под отключение попали 48 населенных пунктов, расположенных на территории Черепановского и Маслянинского районов области, 5090 жилых домов, с населением 30066 человек, также под отключение попали 19 скважин. Причина — сработка автоматики на трансформаторных подстанциях 110кВ в результате прохождения грозового фронта", — говорится в сообщении.

На месте работают 6 аварийно-восстановительных бригад западных электрических сетей, 20 человек, 6 единиц техники.