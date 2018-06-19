КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Птица попала в лобовое стекло Boeing 737-800, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, и борт был вынужден несколько часов кружить над городом, вырабатывая топливо, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, Boeing авиакомпании Глобус должен был вылететь в пункт назначения из аэропорта Толмачева в 23.20 (19.20 мск).

"При наборе высоты птица попала в лобовое стекло и было принято решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 147 пассажиров. Судно кружило, вырабатывая топливо, и в 02.53 местного времени благополучно приземлилось в Толмачево. В 04.57 пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку о соблюдении правила безопасности полетов.