Источник сообщил о росте суммы ущерба при строительстве резиденции Путина

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сумму ущерба по делу о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина, выросла до полутора миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией.

"Сумму ущерба выросла до 1,5 млрд рублей", — сказал собеседник агентства.

В рамках дела обвинение предъявлено главе ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову. Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.