Самолет вынужденно сел в Калининграде из-за плохого самочувствия ребенка

КАЛИНИНГРАД, 18 июн — РИА Новости. Следовавший из Москвы во Франкфурт самолет совершил вынужденную посадку в калининградском аэропорт "Храброво" из-за того, что во время рейса ребенку стало плохо, требовалась помощь медиков, сообщила РИА Новости помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.

"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" следовал из Москвы во Франкфурт, мальчику стало плохо, была необходима помощь медиков, экипаж принял решение совершить посадку в Калининграде. Сначала бригада в "Храброво" оказала помощь ребенку, затем вызвали врачей из Калининграда", — рассказала Грицун.

Она отметила, что родители отказались от госпитализации ребенка, борт пробыл в Калининграде больше часа, после чего самолет смог продолжить дальнейший полет.