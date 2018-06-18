На Ставрополье оштрафовали пьяного водителя, ударившего полицейского

ПЯТИГОРСК, 18 июн — РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к штрафу в 210 тысяч рублей мужчину, который оскорбил и ударил полицейского кулаком по лицу, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следствием и судом установлено, что днем 30 апреля 2017 года Дмитрий Прищепа, ранее лишенный водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. После остановки автомобиля инспекторами он снова отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Затем оскорбил грубой нецензурной бранью участкового и ударил его кулаком по лицу", — говорится в сообщении.

По данным СК, приговором суда мужчине назначено 210 тысяч рублей штрафа с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.