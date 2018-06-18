Житель Екатеринбурга зарегистрировал в квартире более девяти тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в постановке на учет более 9200 иностранцев в своей квартире, сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчину обвиняют по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства.

По данным следствия, с октября 2015 по апрель 2018-го индивидуальный предприниматель лично и используя сына в качестве курьера направлял в УФМС и полицию бланки уведомлений о прибытии к нему в квартиру общей площадью 16,07 квадратного метра по улице Баумана в Екатеринбурге иностранных граждан.

За фиктивную постановку на учет мужчина получал вознаграждение от полутора до пяти тысяч рублей. В общей сложности за полтора года он осуществил фиктивную постановку на учет 9274 иностранных граждан, уточнили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.