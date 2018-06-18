Главу оренбургского Минсельхоза арестовали по делу о хищении 100 млн рублей

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца временно отстраненного от должности министра сельского хозяйства Оренбургской области Михаила Маслова, а также бизнесмена Виктора Железнова, подозреваемых в хищении 100 миллионов рублей при получении субсидий, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В отношении Маслова и Железнова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа", — сказал собеседник агентства.
Как отмечал СК, в ходе расследования стало известно, что в 2015-2016 годах в Оренбургской области представители одной из организаций агропромышленного комплекса — ООО "СГЦ "Вишневский" — похитили более 100 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий. По версии следствия, к хищению бюджетных средств причастны Маслов и Железнов.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 15 июня временно отстранил Маслова от занимаемой должности до принятия в отношении него окончательного процессуального решения по возбужденному уголовному делу.