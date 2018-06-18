Ильдар Дадин отсудил у МВД пять тысяч рублей

Первый осужденный в РФ за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин у здания Тверского суда Москвы, где в отношении него рассматривалось административное дело за проведение 2 апреля одиночного пикета у здания ГУ МВД Москвы. Архивное фото

Первый осужденный в РФ за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин у здания Тверского суда Москвы, где в отношении него рассматривалось административное дело за проведение 2 апреля одиночного пикета у здания ГУ МВД Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник присудил Ильдару Дадину 5 тысяч рублей компенсации морального вреда по иску к МВД РФ, которое незаконно не накормило его в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ильдар Дадин известен тем, что первым в России был осужден (на 2,5 года колонии) за неоднократное участие в несанкционированных акциях. Впоследствии, когда Дадину оставалось отсидеть около пяти месяцев, Верховный суд отменил приговор. Через суд Дадин смог отсудить за незаконное преследование 2,2 миллиона рублей.

После освобождения Дадин продолжил участвовать в протестных акциях и подавать иски на властные структуры по различным поводам. Сегодня Замоскворецкий суд рассматривал иск Дадина, сводившийся к тому, что 31 января и 3 февраля 2015 года, когда в суде решался вопрос о продлении его ареста, Дадин не получил положенный сухой паек.

Из-за этого, указала защита, Дадин не мог участвовать в судебном заседании в полной мере, "так как чувствовал голод и не имел сил защищать себя". На этом основании адвокаты Дадина попросили взыскать с государства 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Иск судья Елена Перепечина удовлетворила, но в более скромном размере, постановив "взыскать с Российской Федерации в лице МВД РФ 5 тысяч рублей".

Сам Дадин в зал судебного заседания не явился, его интересы защищал представитель Николай Зборошенко.

В МВД РФ в свою очередь доказывали, что Дадина накормили завтраком в изоляторе временного содержания, а по возвращении туда из суда он мог попросить обед и ужин, "но не обратился за ними". В связи с этим ведомство считало справедливым иск отклонить.