Ильдар Дадин отсудил у МВД пять тысяч рублей

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник присудил Ильдару Дадину 5 тысяч рублей компенсации морального вреда по иску к МВД РФ, которое незаконно не накормило его в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
После освобождения Дадин продолжил участвовать в протестных акциях и подавать иски на властные структуры по различным поводам. Сегодня Замоскворецкий суд рассматривал иск Дадина, сводившийся к тому, что 31 января и 3 февраля 2015 года, когда в суде решался вопрос о продлении его ареста, Дадин не получил положенный сухой паек.
Из-за этого, указала защита, Дадин не мог участвовать в судебном заседании в полной мере, "так как чувствовал голод и не имел сил защищать себя". На этом основании адвокаты Дадина попросили взыскать с государства 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Сам Дадин в зал судебного заседания не явился, его интересы защищал представитель Николай Зборошенко.
В МВД РФ в свою очередь доказывали, что Дадина накормили завтраком в изоляторе временного содержания, а по возвращении туда из суда он мог попросить обед и ужин, "но не обратился за ними". В связи с этим ведомство считало справедливым иск отклонить.