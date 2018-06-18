СК возбудил новые дела из-за обстрелов со стороны силовиков в Донбассе

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. СК РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения Донбасса украинскими силовиками, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, 7 и 8 июня 2018 года украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области. Как сообщается, 8 июня был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня военные обстреляли село Васильевка, 11 июня – Куйбышевский район Донецка, 12 июня – гражданские объекты в Докучаевске Донецкой области. Кроме этого, 13 июня 2018 года украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка, добавляется в сообщении.
По данным ведомства, в результате обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание "Горводоканала" города Докучаевска.