СК возбудил новые дела из-за обстрелов со стороны силовиков в Донбассе

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. СК РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения Донбасса украинскими силовиками, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По указанным преступным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 и 8 июня 2018 года украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области. Как сообщается, 8 июня был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня военные обстреляли село Васильевка, 11 июня – Куйбышевский район Донецка, 12 июня – гражданские объекты в Докучаевске Донецкой области. Кроме этого, 13 июня 2018 года украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка, добавляется в сообщении.

По данным ведомства, в результате обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание "Горводоканала" города Докучаевска.