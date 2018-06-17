Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием такси в Москве

Последствия ДТП с участием автомобиля такси, совершившего наезд на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

Последствия ДТП с участием автомобиля такси, совершившего наезд на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Трое пострадавших после наезда такси в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии в больнице, скоро их выпишут, иностранцев среди них нет, сообщил РИА Новости глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в воскресенье.

"Пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно, состояние их с медицинской точки зрения удовлетворительное. На настоящий момент в больницах Москвы остается трое, но они, так же как и те, кого уже выписали, будут выписаны в ближайшие дни", — сказал он.

Хрипун напомнил, что в субботу в стационары Москвы поступило восемь человек, однако в ближайшие часы после диагностики и оказания медицинской помощи пять человек были отпущены домой.

"Трое по настоящее время остаются (в больнице – ред.), но скоро тоже покинут. Из тех, кто сейчас остается на койках, иностранцев нет", — заключил глава ведомства.

Ранее столичное ГУМВД сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, семь человек, по уточненным данным полиции, пострадали.

При этом в Депздраве столицы сообщили о восьми пострадавших.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, среди пострадавших два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил со ссылкой на ГИБДД, что водитель не был пьян. Также сообщалось, что он имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии в 2013 году.