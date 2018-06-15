Суд в Москве отправил в колонию бизнесмена, инсценировавшего свое похищение

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил к двум годам колонии мужчину, инсценировавшего собственное похищение и обвинившего в нем партнера по бизнесу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Суд установил, что бизнесмен Дмитрий Гончарук решил привлечь своего бизнес-партнера к уголовной ответственности. Он обратился к бывшему сотруднику правоохранительных органов Андрею Усачеву, вместе они осуществили план.

Соучастники нашли автомобиль, внешне неотличимый от машины предполагаемого похитителя и нашли нежилое помещение, принадлежащее его фирме. Затем в месте, оборудованном камерами видеонаблюдения, состоялась имитация похищения, соучастник обратился в полицию. "На следующий день Гончарук с подельниками добрались до подысканного заранее нежилого помещения, где Гончарук накинул на голову футболку черного цвета, добровольно связал себе ноги и руки строительными хомутами", — отметили в суде. После "освобождения" он подал в дежурную часть заявление о похищении, а против указанного им лица возбудили уголовное дело.

"На основании приговора суда Дмитрий Гончарук признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения"), Андрей Усачев – виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления"). Обоим назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказала пресс-секретарь, пояснив, что приговор вступил в законную силу.

Савельева подчеркнула, что действия осужденных "повлекли существенное нарушение интересов правосудия и действующей системы правоохранительных органов, поскольку заведомо ложный донос послужил основанием для необоснованного возбуждения уголовного дела".